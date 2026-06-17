le voci degli studenti

Maturità al via: vigilia di ansia per 527mila studenti

Si comincia giovedì 18 giugno con la prova scritta di italiano

di Stella Carrara, Erika Sità
17 Giu 2026 - 12:52
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