Giornata mondiale

Matteo Marti a Tgcom 24: "Le nuove droghe sono molto più potenti e devastanti"

Nel 2025 quasi 350mila under 18 hanno ammesso di aver provato almeno una sostanza, con un aumento del 20%

26 Giu 2026 - 16:00
09:43 
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In occasione della Giornata mondiale contro la droga, il direttore del Laboratorio di Tossicologia Forense dell'Università di Ferrara, Matteo Marti, lancia l'allarme ai microfoni di Tgcom 24 sull'aumento del consumo di sostanze tra i più giovani. Secondo gli ultimi dati, nel 2025 quasi 350mila minorenni hanno dichiarato di aver fatto uso di droga almeno una volta, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. Marti avverte che le nuove sostanze sintetiche, sempre più diffuse sul mercato illecito, sono molto più potenti della cannabis e possono provocare gravi effetti sulla salute, con sintomi spesso difficili da riconoscere anche nei pronto soccorso.

intervista tgcom24