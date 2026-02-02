Mattarella apre la 145ma sessione del Cio e fa appello per la pace

Il Capo dello Stato – alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana, della vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, del ministro per lo Sport Andrea Abodi, dei governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, del sindaco di Milano Giuseppe Sala e di membri del Cio come Alberto di Monaco e Jean Todt – ha ricordato che i Giochi sono "un grande evento globale che lancia un messaggio al nostro tempo così difficile. Le guerre, le lacerazioni alla serenità della vita internazionale, gli squilibri, le sofferenze recano oscurità e feriscono le coscienze dei popoli".