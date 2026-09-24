Martin Scorsese e Robert De Niro ricevono la Legion d'honneur da Macron

Ieri, mercoledì 23 settembre a Villa Albertine, New York, Robert De Niro e Martin Scorsese hanno ricevuto l'onorificenza francese Legion d'Honneur da parte del presidente Emmanuel Macron, "per il loro impegno a favore del cinema e della sua conservazione", secondo quanto riportato da un partecipante all'evento. Al fianco del regista la figlia Francesca Scorsese, che ha condiviso nelle sue storie Instagram alcuni momenti privati dell'evento. Tra gli invitati c'è anche Leonardo DiCaprio che compare qui nel filmato insieme a De Niro e Scorsese.