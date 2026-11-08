Marrocco: "I dispositivi medici di persone pubblicamente esposte potrebbero essere messe nel mirino degli hacker"

"Ci sono pazienti meno comuni, magari politicamente o pubblicamente esposti, che potrebbero diventare bersaglio militare". Gaetano Marrocco, professore ordinario di Campi elettromagnetici, ha commentato così gli allarmi recenti su ospedali e dispositivi medici che potrebbero essere presi di mira dagli hacker. "Ricordo che circa vent'anni fa, il vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney ebbe la necessità di farsi impiantare un elettrostimolatore per correggere delle aritmie, e a quel punto il suo medico lo convinse a disabilitare il modulo wireless per evitare rischi di esposizione ad attacchi cyber" ha affermato Marrocco, aggiungendo: "Ma il paziente comune deve stare tranquillo".