Trasferito al Regina Coeli

Mario Adinolfi torna in carcere: postava sui social ai domiciliari

Ad annunciarlo lo stesso Adinolfi… con un post social

di Alessandra Rolla
21 Set 2026 - 13:30
01:26 
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