Palm Springs, oltre mille sosia di Marilyn Monroe: record mondiale per il centenario della diva

A cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, oltre 1000 persone si sono ritrovate a Palm Springs per rendere omaggio alla diva più celebre della storia del cinema. Parrucche biondo platino, neo sopra il labbro e il celebre abito bianco reso immortale dal film "Quando la moglie è in vacanza": così 1.037 partecipanti hanno dato vita al più grande raduno di sosia di Marilyn Monroe mai realizzato, entrando ufficialmente nel Guinness dei primati. L'evento si è svolto ai piedi della gigantesca statua dedicata all'attrice, simbolo della città californiana. A oltre sessant'anni dalla sua scomparsa, Norma Jeane Mortenson (nome di nascita della diva) continua a incarnare uno dei miti più amati e riconoscibili del Novecento.