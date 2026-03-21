Marco Rodari ("Claun Il Pimpa") a Tgcom24: "La guerra ruba l'infanzia ma un naso rosso ha il potere di regalare attimi di meraviglia"

Marco Rodari, "Claun Il Pimpa" da oltre 30 anni porta i sorrisi ai bambini nei luoghi segnati dal conflitto. Dalla Siria all’Ucraina, da Gaza all’Iraq: far ridere dove sembra impossibile è il suo gesto più potente. Quando arriva lui tra le strade distrutte, i bambini tornano bambini. Marco Rodari, clown di guerra, entra in spazi dove la gioia sembra non avere posto e ci racconta il potere dei gesti di amore e solidarietà. Con un naso rosso e un cappello colorato crea attimi di meraviglia che aiutano i più piccoli a immaginare un mondo diverso — e agli adulti a ritrovare, anche solo per un istante, la speranza.