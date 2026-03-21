Marco Rodari ("Claun Il Pimpa") a Tgcom24: "La guerra ruba l'infanzia ma un naso rosso ha il potere di regalare attimi di meraviglia"
Le iniziative dell'associazione "Per Far Sorridere il Cielo" nelle zone del mondo interessate dai conflitti
Marco Rodari, "Claun Il Pimpa" da oltre 30 anni porta i sorrisi ai bambini nei luoghi segnati dal conflitto. Dalla Siria all’Ucraina, da Gaza all’Iraq: far ridere dove sembra impossibile è il suo gesto più potente. Quando arriva lui tra le strade distrutte, i bambini tornano bambini. Marco Rodari, clown di guerra, entra in spazi dove la gioia sembra non avere posto e ci racconta il potere dei gesti di amore e solidarietà. Con un naso rosso e un cappello colorato crea attimi di meraviglia che aiutano i più piccoli a immaginare un mondo diverso — e agli adulti a ritrovare, anche solo per un istante, la speranza.