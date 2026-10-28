Manovra, Meloni: "Alzata fino a 55mila la soglia del secondo scaglione Irpef | Dal taglio beneficio da 500 euro l'anno"

Nella manovra "alziamo la soglia del secondo scaglione Irpef fino 55mila euro l'anno". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra. Con le precedenti misure sull'Irpef lo Stato ha rinunciato a "circa 21 miliardi. Ora facciamo un altro passo in avanti: alziamo la soglia del secondo scaglione al 33% fino a 55mila euro". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato la manovra. "Il beneficio massimo è di 500 euro l'anno. Qualcuno potrebbe dire che è ancora poco: avremmo voluto fare di più, ma va letto con quelli fatti precedentemente". Poi "interveniamo sul regime forfettario degli autonomi: alziamo la soglia per accedervi da 85 a 100mila euro".