Manovra da 23,5 miliardi: 5 alle famiglie, contributo delle banche e tagli ai ministeri
Il Dpb inviato a Bruxelles prevede 3,3 miliardi per le imprese e circa 2,4 per la sanità. Difesa e sicurezza energetica legate al confronto con l'Ue sulla flessibilitàdi Caterina Ruggeri
Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È il quadro delineato dal Documento programmatico di bilancio (Dpb) 2027, trasmesso dal governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.