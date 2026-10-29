Tasse, natalità, pensioni: via libera alla legge di bilancio da 26 miliardi
Il Consiglio dei ministri"ha dato la sua approvazione. In campo 2,5 miliardi in più rispetto al documento programmatico inviato a Bruxellesdi Caterina Ruggeri
Approvata la legge di bilancio per il 2027 dal Consiglio dei ministri. Vale 26 miliardi di euro e spazia dalla sanità all'Irpef, dai congedi parentali al salvadanaio per i neonati. Buone notizie anche per le partite Iva, che beneficeranno della flat tax al 15% (quelle con ricavi fino a 100mila euro). Il provvedimento pesa sulle casse dello Stato solo per 260 milioni di euro.