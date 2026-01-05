Manovra 2026, l'ex sottosegretario al lavoro, Tiziana Nisini: "Prevista anche l'istituzione di un fondo per i caregiver"

In un'intervista a Tgcom24 l'ex sottosegretario al lavoro e vicepresidente della commissione lavoro della Camera, Tiziana Nisini spiega quali sono le novità contenute in manovra 2026, relative al lavoro. L'onorevole affronta anche le tematiche relative agli sgravi fiscali, alla contribuzione su straordinari e festivi e agli incentivi per l'assunzione di giovani e donne alle nuove norme su formazione e ingresso nel mondo del lavoro. La Legge di Bilancio prevede anche l'istituzione di un fondo per i caregiver, che dal 2027 potranno avere un assegno e l'istituzione di un fondo per i genitori separati.