"Manifesto per l'Occidente" di Giuseppe Valditara e Giampaolo Azzoni

Le fondamenta della cultura occidentale raccontate e analizzate in 25 piccoli saggi. È il cuore dell'opera "Manifesto per l'Occidente", composta da circa 170 pagine e a cura del ministro Giuseppe Valditara e del professor Giampaolo Azzoni, che vuole provare a rispondere a quella che viene individuata come una delle sfide attuali più urgenti: conoscere le nostre radici. Il volume, edito da Guerini e Associati, esplora attraverso le voci di esperti e studiosi i valori universali della nostra cultura.