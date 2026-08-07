EDITO DA GUERINI E ASSOCIATI

"Manifesto per l'Occidente" di Giuseppe Valditara e Giampaolo Azzoni

Circa 170 pagine per schierarsi con l'eredità occidentale, perché, come spiegano i curatori, fare memoria dell'Occidente non è "un esercizio antiquario"

di Erika Sità
07 Ago 2026 - 14:54
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Le fondamenta della cultura occidentale raccontate e analizzate in 25 piccoli saggi. È il cuore dell'opera "Manifesto per l'Occidente", composta da circa 170 pagine e a cura del ministro Giuseppe Valditara e del professor Giampaolo Azzoni, che vuole provare a rispondere a quella che viene individuata come una delle sfide attuali più urgenti: conoscere le nostre radici. Il volume, edito da Guerini e Associati, esplora attraverso le voci di esperti e studiosi i valori universali della nostra cultura.

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