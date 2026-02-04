Maltempo, in Spagna oltre 3mila evacuati per la tempesta Leonardo

La tempesta Leonardo sta colpendo con forza la regione dell'Andalusia, nel sud della Spagna. I servizi di emergenza locali hanno riferito che, in via preventiva, oltre 3mila persone sono state evacuate dalle zone soggette a inondazioni nelle province di Cadice, Jaén e Malaga. Gli istituti scolastici sono stati chiusi e la protezione civile regionale ha inviato un messaggio di allerta sui telefoni cellulari degli abitanti dei 48 comuni interessati dal maltempo. L'agenzia spagnola meteorologica spagnola ha emesso un'allerta rossa per piogge molto intense a Grazalema e Estrecho (Cadice) e Ronda (Malaga) che potrebbero provocare frane, inondazioni e piene improvvise.