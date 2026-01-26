Maltempo, gli Stati Uniti investiti da una tempesta artica: almeno 18 morti

Dopo la tempesta di neve e ghiaccio, l'ondata di gelo: temperature rigidissime, un freddo brutale che ha lasciato mezza America in stato di allerta. Il bilancio delle vittime è salito a 18 morti, per ipotermia, incidenti stradali, e lo schianto di un piccolo aereo privato in fase di decollo nel Maine. Dal Midwest alla costa orientale fino al profondo sud, l'emergenza maltempo ha travolto grandi e piccole città, e in queste ore ha colpito anche il Canada. Soprattutto Toronto, dove è caduto oltre mezzo metro di neve in poche ore.