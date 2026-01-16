Canada, tempesta di neve nello Stato dell'Ontario: Toronto paralizzata

Una tempesta di neve ha colpito il sud dell'Ontario. L'Environment Canada, il dipartimento del governo federale canadese responsabile dei servizi meteorologici, ha alzato il livello di allerta per la città di Toronto da giallo ad arancione. Durante la notte infatti le condizioni meteorologiche sono peggiorate e l'intero stato si è svegliato sotto importanti accumuli di neve. Oltre alle precipitazioni nevose ben al di sopra delle previsioni, a preoccupare le autorità è stato il brusco calo delle temperature. Toronto infatti ha toccato la minima di -22°C percepiti.