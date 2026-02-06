Mahmood tedoforo per Milano-Cortina

Dopo un viaggio di oltre 12mila chilometri la fiamma olimpica, partita il 26 novembre 2025 da Olimpia, in Grecia, ha raggiunto Milano, toccando alcuni dei luoghi più rappresentativi della città prima di arrivare al braciere allestito in Piazza Duomo. Lungo il percorso, centinaia di milanesi si sono radunati per assistere al passaggio dei tedofori, trasformando l'evento in una festa collettiva. Tra i protagonisti della staffetta Carlo Cracco, Christian Chivu, Mahmood, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone.