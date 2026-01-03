Maduro, ascesa e caduta di un dittatore

Dall'attivismo sindacale al sostegno al populista Chavez negli anni Novanta: l'ascesa e la caduta del presidente del Venezuela Nicolas Maduro, catturato e portato fuori dal Paese con un'operazione militare. I contrasti con Washington, la politica repressiva e le difficoltà economiche dello Stato sudamericano, tra quelli con le riserve petrolifere più ricche al mondo. E poi, le incarcerazioni, il pugno di ferro e le sovvenzioni pubbliche.