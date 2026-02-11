Madrid bloccata dai trattori, la protesta degli agricoltori contro l'accordo Ue-Mercosur

Poco meno di 370 trattori e 2.500 manifestanti, sono questi i numeri, secondo le autorità, della protesta degli agricoltori a Madrid contro l'accordo commerciale tra l'Ue e i Paesi sudamericani del Mercosur. "No alla nostra rovina" e "La campagna spagnola non è in vendita", alcuni degli striscioni esposti, a sottolineare la diffusa paura di essere travolti da un'ondata di beni più economici e non controllati dalle regolamentazioni dell'Unione Europea, provenienti dal Brasile, Paraguay, Argentina e Uruguay. Dunque, come già avvenuto in tante altre città europee, anche il centro di Madrid è stato bloccato per ore da centinaia di trattori provenienti da tutta la Spagna che, suonando continuamente il clacson, si sono spostati da Plaza Colon al ministero dell'Agricoltura, con pesanti ripercussioni sul traffico. "Le persone consumeranno prodotti di qualità inferiore, perderemo la sovranità alimentare e non ci sarà concorrenza", ha affermato Miguel Angel Aguilera, presidente dell'organizzazione agricola Unaspi (Unione Nazionale delle Associazioni del Settore Primario Indipendenti, ndr).