Mercosur, per le vie di Parigi 350 trattori contro l'accordo

Oltre 350 agricoltori della Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles e dei Young Farmers hanno raggiunto la capitale francese per protestare contro l'accordo Ue-Mercosur. Il trattato di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi latinoamericani dovrebbe essere firmato formalmente il 17 gennaio. L'Italia ha espresso parere favorevole mentre Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda si sono espresse contro. Neutrale il Belgio che si è astenuto dal voto.