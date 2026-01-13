Logo Tgcom24
Continua la protesta

Mercosur, per le vie di Parigi 350 trattori contro l'accordo

Oltre 350 agricoltori di diverse federazioni hanno sfilato per le strade di Parigi per protestare contro l'accordo Ue-Mercosur."

13 Gen 2026 - 11:00
00:45 

Oltre 350 agricoltori della Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles e dei Young Farmers hanno raggiunto la capitale francese per protestare contro l'accordo Ue-Mercosur. Il trattato di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi latinoamericani dovrebbe essere firmato formalmente il 17 gennaio. L'Italia ha espresso parere favorevole mentre Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda si sono espresse contro. Neutrale il Belgio che si è astenuto dal voto. 

mercosur
parigi