Madonna, la lettera della cantante per il 30esimo compleanno della figlia

La leggenda… L'artista che ha fatto della provocazione un’arte, ha sfidato il mondo e infranto ogni regola… Madonna. Una mamma... Lascia parlare il cuore. "Buon compleanno, mia Lolita". Inizia così la lettera per i 30 anni della figlia Lourdes. Una confessione tenera e potente. "Se provassi a scrivere tutto, piangerei un fiume di lacrime" scrive sui social pubblica un album di ricordi frammenti di una storia non sempre facile… "La tua nascita è stata drammatica. Proprio come le nostre vite". Il travaglio difficile, la separazione dal padre il personal trainer Carlos Leon incontrato a New York mentre facevano jogging a Central Park il prezzo della fama… Il peso di un nome ingombrante che nel tempo le ha divise.