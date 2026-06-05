NEW YORK

Madonna e il concerto a sorpresa... a Times Square

La popstar si è esibita di fronte a migliaia di fan per lanciare un nuovo brano. I presenti, però, criticato il fatto che l'artista abbia cantato in playback."

05 Giu 2026 - 10:39
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