La... magia del cinema

Ma quali creature cattive, le streghe conquistano il Giffoni e il pubblico femminile

Anche Francesca Michielin, ospite della rassegna,"nel suo ultimo singolo tra sonorità medievali e futuristiche,"celebra la bontà delle fattucchiere

di Michelangelo Iuliano
23 Lug 2026 - 20:08
01:37 
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Streghe protagoniste al Giffoni Film Festival. Le ragazze della rassegna cinematografica rovesciano quello che è sempre stato solo un cliché e "riabilitano" il nome di queste creature magiche che, in fondo, sono profondamente buone. Le streghe di oggi e domani sono infatti un potente simbolo di empowerement femminile. E lo canta anche Francesca Michielin, ospite del Giffoni.

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