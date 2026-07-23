Ma quali creature cattive, le streghe conquistano il Giffoni e il pubblico femminile

Streghe protagoniste al Giffoni Film Festival. Le ragazze della rassegna cinematografica rovesciano quello che è sempre stato solo un cliché e "riabilitano" il nome di queste creature magiche che, in fondo, sono profondamente buone. Le streghe di oggi e domani sono infatti un potente simbolo di empowerement femminile. E lo canta anche Francesca Michielin, ospite del Giffoni.