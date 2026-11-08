Lupi sempre più presenti in città: le regole per tenerli lontano dalle nostre case

"Proprio nella formazione troviamo le istruzioni necessarie per tenerli lontano: intanto non disperdere i rifiuti organici che odorano di noi, della nostra casa, del nostro ambiente urbano, quindi non fargli trovare risorse alimentari alternative che, messe a disposizione di quei soggetti che si allontanano da un'area per andarne a colonizzare un'altra, possono indurli a credere che quelle sono comunque delle zone che possono frequentare indisturbati". Così a Tgcom24 Andrea Lunerti, esperto di sicurezza uomo-animale. "Alcuni soggetti quando lasciano il branco o si allontanano dai branchi sono costretti a "cacciare" senza l'ausilio e la forza del branco e quindi: perché non approfittare a volte degli animali domestici che loro - voglio ricordare a tutti - non sanno che sono il nostro gatto e il nostro cane, ma sono semplicemente delle prede? Il lupo è un predatore ed è al vertice della catena alimentare".