Luna, prime immagini del sito colpito dal detrito di SpaceX

C'è finalmente anche un video che documenta l'impatto sulla Luna del detrito del razzo di SpaceX avvenuta il 5 agosto: il filmato, che dura appena 14 secondi, mostra il pennacchio di materiale espulso dal suolo lunare dopo la collisione. A condividerlo sui social è l'Istituto di Astrofisica dell'Andalusia (Iaa), a distanza di poche ore dalla pubblicazione delle prime immagini del sito dell'impatto scattate dalla missione sudcoreana Danuri. Il video, considerato "preliminare" dagli stessi ricercatori del Centro di Eccellenza Severo Ochoa (Iaa-Csic) che lo hanno realizzato, è l'unico finora in grado di mostrare un evento che pare essere sfuggito ai telescopi terrestri. Nelle immagini un po' sgranate si vede il disco lunare in nero e uno sbuffo di materiale espulso che si innalza dalla superficie dopo l'impatto.