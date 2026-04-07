Neil Armstrong: "L'umanità non è incatenata per sempre a questo pianeta"
Le parole del primo uomo a camminare sulla Luna e simbolo dell'esplorazione spaziale moderna
La riflessione di Neil Armstrong torna attuale con i nuovi programmi spaziali. Le sue parole sull’eredità di Apollo trovano oggi continuità nella missione Artemis, che punta a riportare l’uomo sulla Luna e a preparare il terreno per viaggi ancora più ambiziosi. Un messaggio che, a distanza di decenni, continua a raccontare l’idea di un’umanità pronta ad andare oltre i propri limiti.