"MI SONO SISTEMATO, STO BENE"

Lucio Battisti, all'asta le lettere alla madre

I pensieri e le parole del cantautore da giovane

di Marta Vittadini
24 Giu 2026 - 18:54
01:35 
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