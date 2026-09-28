Los Angeles, Mtv Video Musc Awards "al femminile": trionfano Madonna e Taylor Swift

È tornata sul palco degli Mtv Music Awards dopo 23 anni e ha fatto saltare il banco. Madonna trionfa agli Oscar della musica. Al Peacock Theater di Los Angeles, è andato in scena con la conduzione di Snoop Dog. Non solo ha aperto la cerimonia come nel 1984, ma a fronte di 13 nomination, la popstar, in barba ai suoi 68 anni, con le belle gambe in mostra e la grinta di sempre, ha portato a casa sette premi tra cui quello di artista dell’anno. Una serata con due regine: lei e Taylor Swift che con 3 premi diventa l'artista più premiata della storia ai Video Music Awards di Mtv superando Beyoncé.