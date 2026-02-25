Los Angeles, all'asta i cimeli del cinema: da "Star Wars" a "Lo Squalo"

Dal grande schermo a una stanza di esposizione: una serie di cimeli iconici della storia del cinema sarà battuta all'asta di Propostore a Los Angeles. Dal pezzo più caro, la testa illuminata di C-3PO da "Star Wars: L'impero colpisce ancora" (1980), valutata fra i 350.000 e i 700.000 dollari, all'impugnatura della spada laser dell'Eroe da "Star Wars: Il risveglio della Forza", per cui si stima un valore tra i 50.000 e i 100.000 dollari, fino a due cimeli da "Lo Squalo" (1975): la canna da pesca di Quint (Robert Shaw) valutata fra i 75.000 e i 150.000 dollari e l'arpione con custodia (250.000 - 500.000 dollari). E poi ancora la Mappa del Malandrino di "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban" (2004), del valore compreso fra i 40 e gli 80 mila dollari.