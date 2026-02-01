Londra, incredibile furto in pieno giorno in una gioielleria

Incredibile furto in pieno giorno nella zona di Richmond, lussuoso quartiere residenziale lungo il Tamigi, a Londra. Due malviventi, mascherati, hanno sfondato a martellate la vetrina di una gioielleria e poi sono scappati col bottino. Il personale all'interno del negozio ha tentato, inutilmente, di fermare l'azione: i due malviventi, dopo aver rubato i gioielli, sono fuggiti sotto gli occhi dei passanti attoniti.