Londra, auto si lancia su pedoni a Ealing Broadway: 5 feriti

La tragedia è stata sfiorata intorno alle 14.30 ora locale del pomeriggio di sabato. Alcuni passanti, dopo aver visto la macchina utilitaria bianca dirigersi verso la folla, avevano tentato di intervenire. Da un video che circola sui social si vede un uomo calciare la portiera e un altro che cerca di aggrapparsi alla carrozzeria nel tentativo di frenare la corsa del mezzo. Tre delle cinque persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. Al momento l'atto non è trattato come un episodio di terrorismo dagli inquirenti, ma "non si esclude nessuna motivazione".