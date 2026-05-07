RILASCIATE DALLA NASA

Lo spettacolo della missione Artemis 2 in 12mila foto

Le immagini sono state scattate dall'equipaggio"durante il sorvolo del lato nascosto della Luna

di Marta Vittadini
07 Mag 2026 - 13:43
01:31 
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