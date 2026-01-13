Lo spettacolo dell'aurora boreale vista dalla Stazione spaziale

Immagini meravigliose arrivano dallo spazio.Si tratta di riprese di un'aurora boreale realizzate dalla Stazione spaziale internazionale. Sono opera dell'astronauta giapponese Kimiya Yui, da anni conosciuto per la qualità di fotografie e video che scatta in ambiente extraterrestre. Questo è stato realizzato in un passaggio notturno mentre la Iss orbitava sopra Canada e Nord Europa.

