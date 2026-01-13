Logo Tgcom24
Lo spettacolo dell'aurora boreale vista dalla Stazione spaziale

A filmare l'aurora boreale è stato l'astronauta giapponese Kimiya Yui, noto per le sue eccezionali qualità fotografiche

13 Gen 2026 - 17:22
00:33 

Immagini meravigliose arrivano dallo spazio.Si tratta di riprese di un'aurora boreale realizzate dalla Stazione spaziale internazionale. Sono opera dell'astronauta giapponese Kimiya Yui, da anni conosciuto per la qualità di fotografie e video che scatta in ambiente extraterrestre. Questo è stato realizzato in un passaggio notturno mentre la Iss orbitava sopra Canada e Nord Europa.
 

