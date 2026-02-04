Lo spazio è la nuova frontiera della guerra ibrida tra Mosca e l'Occidente

È lo spazio la nuova frontiera della guerra ibrida in corso tra Mosca e l’Occidente. Si è scoperto che due veicoli orbitali russi avrebbero intercettato per anni le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave nel continente. Lo hanno riferito alcuni funzionari della sicurezza europea al giornale britannico Financial Times, segnalando che le probabili intercettazioni, mai segnalate in precedenza, rischino non solo di compromettere informazioni sensibili trasmesse dai satelliti, ma potrebbero anche consentire a mosca di manipolarne le traiettorie o addirittura di farli schiantare.