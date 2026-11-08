Saamaka, i guardiani della Foresta Amazzonica

Lo sapete che: Saamaka, i guardiani della Foresta Amazzonica

La comunità dei Saamaka sta lottando per la conservazione della foresta amazzonica.

08 Nov 2026 - 14:40
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