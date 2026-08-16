Lo sapete che: legge di Trump per sfruttare i minerali

Lo sapete che: legge di Trump per sfruttare i minerali

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per ridurre del 90% due parti monumento nello Stato dello Utah.

16 Ago 2026 - 13:52
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