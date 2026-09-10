Livorno, tra cacciucco e falce e martello: ecco la trattoria più comunista d'Italia

Falce, cacciucco e martello. Birra e bandiera rossa. Ma anche le icone di Che Guevara e ritratti nostrani dei leader di quella che un tempo veniva chiamata la "classe operaia". A Livorno, città che la storia ricorda come luogo - nel 1921 - della nascita del Partito Comunista Italiano, ci si può imbattere nell'osteria Melafumo, dove ovunque è in bella vista il simbolo del comunismo. Tra specialità della casa e della cucina toscana, l'osteria ribattezzata come la più comunista di Italia accoglie visitatori da ogni angolo del mondo. Il costo per un pasto completo? Intorno alle 25 euro. Insomma, come da tradizione, i prezzi sono per il popolo.

