CORSE A QUATTRO ZAMPE

Lituania, i corgi si sfidano in velocità e... moda

A Vilnius è andata in scena una simpatica sfida tra i cani più lenti (e carini) al mondo

16 Ago 2026 - 07:00
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