Lindsey Vonn agganciata a un cavo e portata via in elicottero dopo la caduta
Momenti di assoluto silenzio sulla pista di Cortina dopo la brutta caduta della sciatrice americana
Caduta shock per Lindsey Vonn nella discesa libera sull'Olympia delle Tofane ai giochi di Milano-Cortina 2026. Dal sogno di vincere una medaglia olimpica a 41 anni all'incubo di un altro infortunio terribile. L'americana era partita con il pettorale numero 13 e, a causa di un errore all'ingresso della prima traversa dopo qualche secondo di gara, è caduta rovinosamente facendo calare il silenzio a Cortina. A romperlo solo le urla di dolore dell'atleta, in gara nonostante la rottura del legamento crociato sinistro e la protesi parziale nel destro, che poi è stata portata via in elicottero verso l'ospedale olimpico di Cortina Codivilla Putti per i primi accertamenti.