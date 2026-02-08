Lindsey Vonn agganciata a un cavo e portata via in elicottero dopo la caduta

Caduta shock per Lindsey Vonn nella discesa libera sull'Olympia delle Tofane ai giochi di Milano-Cortina 2026. Dal sogno di vincere una medaglia olimpica a 41 anni all'incubo di un altro infortunio terribile. L'americana era partita con il pettorale numero 13 e, a causa di un errore all'ingresso della prima traversa dopo qualche secondo di gara, è caduta rovinosamente facendo calare il silenzio a Cortina. A romperlo solo le urla di dolore dell'atleta, in gara nonostante la rottura del legamento crociato sinistro e la protesi parziale nel destro, che poi è stata portata via in elicottero verso l'ospedale olimpico di Cortina Codivilla Putti per i primi accertamenti.