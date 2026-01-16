Logo Tgcom24
Lilly e Milano Cortina, una partnership tra sport e salute

Elias Khalil, General Manager di Lilly, descrive la partnership con Milano Cortina 2026 come una visione condivisa che va oltre la sponsorizzazione, unendo sport e salute. Sottolinea il forte legame tra sport e scienza, accomunate dalla sfida quotidiana di superare i limiti.

16 Gen 2026 - 16:54
