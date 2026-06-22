Liguria, inaugurato il nuovo tratto della ciclovia: 45 chilometri sul mare dopo 50 anni di attesa

Una grande festa tra biciclette, podisti e risciò ha accompagnato l'inaugurazione del nuovo tratto di ciclovia tra Imperia e Diano Marina, un'opera attesa da quasi mezzo secolo. Il percorso completa il collegamento delle piste ciclabili del Ponente ligure e porta a 45 chilometri la rete ciclabile affacciata sul mare, realizzata sull'ex sedime ferroviario. Per completare l'intervento sono stati necessari importanti lavori di consolidamento delle pareti rocciose e delle scogliere lungo quello che per anni è stato chiamato "l'Incompiuta". Oggi il tracciato è stato ribattezzato "IMcompiuta", con un riferimento a Imperia, e rappresenta un tassello della futura Ciclovia Tirrenica, il progetto che punta a collegare la Liguria fino a Roma attraverso oltre 460 chilometri di percorso.