Un intero convoglio russo ha cambiato rotta nel Mediterraneo dopo l'attacco ucraino alla corvetta Mercury, colpita il 22 novembre da droni marittimi di Kiev. Secondo un funzionario europeo citato da Reuters, tre cargo diretti probabilmente in Libia, avrebbero invertito il percorso, scortati dalla fregata Golovko, che avrebbe fatto dietrofront nei pressi dello Stretto di Sicilia. Le navi trasportavano materiale destinato probabilmente all'Africa Corps, la struttura russa che ha ereditato parte delle attività della Wagner e sostiene le forze di Haftar in Libia.