Liberia, bruciati 336 milioni di dollari in cocaina

Le forze dell’ordine liberiane hanno bruciato circa 4,2 tonnellate di cocaina per un valore di circa 336 milioni di dollari. Si tratta del più grande sequestro di droga mai effettuato nel Paese, che ha coinvolto alti funzionari di polizia. Secondo le autorità, gli investigatori hanno identificato gli agenti che avrebbero aiutato a scortare la cocaina.
Sono stati incriminati il capo della polizia stradale e il responsabile della sezione crimini gravi, mentre anche un vicecomandante della polizia è indagato. Il Ministero della Giustizia afferma che la cocaina è stata recuperata durante un’irruzione nei pressi della capitale, Monrovia. La polizia e l’agenzia antidroga della Liberia hanno bruciato anche la cocaina sequestrata a giugno.