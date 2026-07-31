Liberia, bruciati 336 milioni di dollari in cocaina

Sono stati incriminati il capo della polizia stradale e il responsabile della sezione crimini gravi, mentre anche un vicecomandante della polizia è indagato. Il Ministero della Giustizia afferma che la cocaina è stata recuperata durante un’irruzione nei pressi della capitale, Monrovia. La polizia e l’agenzia antidroga della Liberia hanno bruciato anche la cocaina sequestrata a giugno.