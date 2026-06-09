GUERRA E PATRIMONIO CULTURALE

Il Libano perde la sua storia: Tiro sotto le bombe

L'antica città fenicia e altri siti simbolo del Paese minacciati dal conflitto

di Francesca Canto
09 Giu 2026 - 18:57
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