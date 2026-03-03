Libano, le truppe israeliane sono entrate nel sud del Paese

I bombardamenti squarciano il cielo di Beirut. Boati fortissimi si sentono nella notte. Il Libano è di nuovo sotto il fuoco dello Stato ebraico. Le truppe israeliane sono entrate via terra nel sud del Paese. L'Idf ha fatto sapere che si tratta soltanto di una misura tattica per fermare gli attacchi di Hezbollah verso il nord di Israele, aggiungendo che i militari si trovavano già in diverse zone nell'area di confine dal 2024 e che adesso presidiano altri punti strategici. Dal quartiere Dahieh, nella zona meridionale della capitale Beirut, tanti fuggono verso le zone cristiane della città, considerate più sicure.