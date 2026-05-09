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Liam Payne, la fidanzata Kate Cassidy riapre il cuore dopo la tragedia

L'influencer in un video su TikTok annuncia di volere una relazione seria a un anno e mezzo dalla scomparsa del fidanzato

09 Mag 2026 - 16:55
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