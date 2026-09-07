Quattro pazienti con lesione midollare tornano a camminare grazie a un team di ricercatori italiani

Questa volta però il gruppo del laboratorio MINE ha seguito una strada diversa, partendo da un’osservazione fatta durante la stimolazione: al variare dell’intensità effettivamente percepita dalle strutture nervose, la risposta degli arti inferiori cambia, passando dall’estensione del ginocchio, necessaria per sostenere il peso del corpo, alla flessione coordinata di anca, ginocchio e caviglia che permette di avanzare il passo. Grazie a questa intuizione quattro pazienti seguiti da un team di professionisti del San Raffaele di Milano e del Sant’Anna di Pisa sono tornati a camminare.