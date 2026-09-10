Legge Cinema, Giuli: "Un modello di coesione nell'interesse dell'intera filiera"

"Il via libera della Camera alla riforma del cinema e dell'audiovisivo è un risultato concreto, frutto del contributo di maggioranza e opposizioni. Un modello di coesione che pone al centro l'interesse del settore". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. "Con questo provvedimento inauguriamo uno stilnovo nei rapporti con il cinema, fondato sul dialogo, sulla fiducia e sulla responsabilità reciproca. L'istituzione dell'Agenzia, la programmazione triennale, le finestre temporali certe e il rafforzamento dei controlli pongono le basi per procedure più trasparenti e tempi prevedibili. Il procedimento dispone, inoltre, il riordino del tax credit, secondo criteri attenti alle dimensioni delle imprese, alla qualità delle opere e alla congruità dei costi", ha aggiunto.