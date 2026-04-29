Allo zoo di Budapest una scimmia salvata stringe amicizia con un formichiere

Allo zoo di Budapest è nato un legame insolito: quello tra una scimmia - che, vittima di contrabbando, è stata salvata da un funzionario doganale - e un formichiere. "Penso che questa scimmietta abbia esigenze sia fisiche sia emotive. Quando allo zoo è stata inserita tra gli altri animali, si è avvicinata subito a tutti per fare amicizia. Alcuni l'hanno accolta più calorosamente, altri meno. Quello che l'ha accolta meglio è stato Ricardo, il tamandua maschio", ha detto Zoltán Hanga, portavoce dello zoo di Budapest.