Rifiuti radioattivi in Italia

Le Storie di: rifiuti radioattivi in Italia

I rifiuti radioattivi arrivano, in parte, dallo smantellamento delle vecchie centrali, in parte da ospedali, industria e ricerca.

08 Nov 2026 - 14:41
01:27 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo